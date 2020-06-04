Oppo Enco W31 İnceleme - Merak Edilen Kulaklık Neler Sunuyor?

Oppo Enco W31 inceleme videosunda Oppo'nun ülkemizde yeni satışa çıkan kulaklıklarının tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Oppo Enco W31 inceleme videomuzu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

Oppo Enco W31 İnceleme Videosu

Tasarımı ile dikkat çeken Enco W31, su ve toz direnci ile kendini gösteriyor. Kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili mikrofon bulunuyor. Cihaz rüzgardan dolayı oluşan sesleri engellemek için çevresel gürültü önleme algoritmasını kullanıyor.

OPPO Enco W31 modelinde iki farklı ses modu bulunmakta. Bu modlar şu şekilde: pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu.

Hemen yukarıda yer alan videodan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!