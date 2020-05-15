Oppo Reno 3 İnceleme - Reno 2z Daha Mı İyi?

Oppo'nun yeni satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan Reno 3'e yakından bakıyoruz. Oppo Reno 3 inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Oppo Reno 3 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Oppo Reno 3 Özellikleri

6.4 inçlik ekran ile gelen Oppo Reno 3 gücünü Mediatek Helio P90 yonga setinden almakta. Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Oppo Reno 3'ün arka tarafında 48 MP ana, 13 MP Telefoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP mono lens olmak üzere toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta.

Akıllı telefonun ön kısmına baktığımızda ise bizleri 44 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta. 4.025 mAh bataryadan beslenen Oppo Reno 3, 30 Watt Hızlı Şarj teknolojisini destekliyor. Hemen yukarıda yer alan videodan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!