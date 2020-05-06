Oppo Reno 3 Pro 5G İnceleme - Oppo Bombayı Patlattı Mı?

Oppo'nun yen akıllı telefon modeli olan Reno 3 Pro 5G modeline yakından bakıyoruz. Oppo Reno 3 Pro 5G inceleme videomuzda cihazın tüm detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

Oppo Reno 3 Pro 5G Özellikleri

6.5 inç 1080×2400 çözünürlük sunan ekran ile gelen Oppo Reno 3 Pro 5G, Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga setinden güç almakta. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Micro SD desteği bulunmamakta.

Oppo Reno 3 Pro 5G'nin arka tarafında 4 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP F/1.7 OIS+ 13 MP Telefoto 2x Optik Zum + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Mono Lens. Akıllı telefonun ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğe sahip kamera sensörü karşılamakta.

4.025 mAh bataryadan beslenen cihazda 30 Watt Hızlı Şarj desteği bulunuyor. Videomuzu izleyerek Oppo Reno 3 Pro 5G hakkındaki tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!