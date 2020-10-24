Oppo Reno 4 Pro İnceleme - Üzdün Be Oppo!

Oppo Reno 4 Pro inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Oppo Reno 4 Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Oppo Reno 4 Pro İnceleme Videosu

Akıllı telefon tasarımı ile göz dolduruyor özellikleri ile de dikkat çekiyor. Oppo Reno 4 Pro, Full HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç AMOLED ekran ile çerçevesiz tasarıma sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) işlemciden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz 4.000 mAh bataryadan besleniyor ve 65 Watt'lık SuperVOOC Flash Charge 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oppo Reno 4 Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel ve 2 megapiksel de yardımcı lens olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel selfie kamera bizleri karşılıyor.

Oppo Reno 4 Pro hakkında tüm detaylara Oppo Reno 4 Pro inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Oppo Reno 4 Pro Özellikleri

Ekran: 6.5 inç

Kamera: 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel ve 2 megapiksel yardımcı lens.

Ön Kamera: 32 megapiksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Ram: 8GB

Depolama: 256GB

Pil: 4000 mAh / 65 Watt'lık SuperVOOC Flash Charge 2.0 hızlı şarj teknolojisi

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.