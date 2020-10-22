Acun'un Yedek Telefonu! - Oppo Reno 4 Lite inceleme

Oppo Reno 4 Lite inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Oppo Reno 4 Lite inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Oppo Reno 4 Lite İnceleme Videosu

Akıllı telefon tasarımı ile göz dolduruyor özellikleri ile de dikkat çekiyor. Oppo Reno 4 Lite, Full HD+ çözünürlüğünde 6.43 inç AMOLED ekran ile çerçevesiz tasarıma sahip. Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz 4.015 mAh bataryadan besleniyor ve 18 Watt'lık VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oppo Reno 4 Lite'ın arka tarafında 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel mono ve 2 megapiksel mono olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel ve 2 megapiksel selfie kamera bizleri karşılıyor. İkili ön kameraya sahip Reno 4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla çekimler yapılabiliyor.

Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

Oppo Reno 4 Lite hakkında tüm detaylara Oppo Reno 4 Lite inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Oppo Reno 4 Lite Özellikleri

Ekran: 6.43 inç

Kamera: 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel mono ve 2 megapiksel mono

Ön Kamera: 16 megapiksel, 2 megapiksel

İşlemci: MediaTek Helio P95

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4015 mAh

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