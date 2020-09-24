Oppo Watch İnceleme - Tasarım İyi Ama?

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Oppo Watch İnceleme Videosu

1,6 inç ve 1,9 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile gelen akıllı saat 326 (PPI) piksel hassasiyetine sahip. Alüminyum yapıya sahip olan Oppo Watch'da iki adet düğme bulunuyor. Bu düğmeler aracılığı ile saat kolayca yönetilebilmekte. Oppo Watch fiziksel egzersizlerin yanı sıra uyku ve kalp atış hızı takibi yapabilmekte. Cihazda EKG çekme özelliği de bulunmakta.

5 ATM'e kadar su geçirmeyen Oppo Watch, Snapdragon'un Wear 2500 yonga setinden güç almakta. Bu yonga setinde Apollo 3 işlemci de yardımcı olmakta. Cihazda SIM kart yuvası bulunmamakla birlikte eSIM desteği bulunuyor. Oppo tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı saatin bataryası sadece 17 dakikalık şarj ile %50 oranında doluyor.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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