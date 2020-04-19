Oyun Konsollarına %50 Zam Geldi, Apple 5 Bin TL'ye Tekerlek Satıyor! - Teknoloji Haberleri #92

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Google Play Store üzerinden 1 milyardan fazla kez indirilen TikTok, sahip olduğu indirme sayısı ile WhatsApp uygulamasından sonra, en çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul Sultanbeyli’de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından fark edildi. Polis gençleri uyararak aşağıya inmelerini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada salgının yayılmasında sorumlu olanların hesap vereceğini söyledi. Kovid-19 hastalarının pantolon giymediği zamanlarda gaz çıkarmalarının virüsü yaydığı yönünde yeni iddialar ortaya atıldı.

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor. Amazon'un hisse senedi değerlerinde yaşanan artış Jeff Bezos için de servet artışına yol açtı. Bezos'un serveti 24 milyar dolar artış göstererek 138 milyar dolar oldu.

Yerli el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişesinin satış fiyatı 7 lira 45 kuruş olarak açıklandı. Apple yeni akıllı telefonunu tanıttı. Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mac Pro modeline yönelik satışa sunduğu tekerlek kiti, fiyatı ile kullanıcıları şaşkınlığa uğrattı.

Alınan kararla birlikte video oyun konsollarına yüzde 50'ye varan ek gümrük vergisi kararı alındı. Oyun konsollarına gümrük vergisi yüzde 5 ile yüzde 50 arasında uygulanacakken bu karar sonrasında yeni nesil konsolların fiyatları da cep yakacak.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.