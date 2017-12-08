PayDay Geliştiricisinin Korku Oyunu GTFO'dan Oynanış Videosu Geldi

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle PayDay oyunlarını geliştiren ekibin GTFO adlı yeni bir online korku oyunu üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşmıştık.

İlk aşamada GTFO için kısa bir tanıtım videosu yayınlanmış, bu videoda herhangi bir oyun içi görüntüye yer verilmemişti. Oyun ile ilgili olarak paylaşılan bilgilerde GTFO'nun 4 kişilik eşli oyun temeline dayalı bir korku oyunu olacağından ve tek başına hareket eden oyuncuların bu hareketlerinin cezasını çekebileceğinden bahsediliyordu. Fakat oyunun nasıl görüneceği, nasıl bir atmosfere sahip olacağı konularında herhangi bir bilgiye sahip olamamıştık.

Yılın en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards 2017 etkinliğinde GTFO da boy gösterdi ve oyuncuları ilk oynanış videosu ile selamladı. İzleyeceğiniz videoda yer altında geçen bir göreve yer veriliyor. Bu görevde oyuncular karanlık içinde silahlarına iliştirdikleri fenerler ile yollarını bulmaya çalışıyorlar ve dev bir kasayı açarak buradaki ganimeti elde etmeye çalışıyorlar; fakat kasadan ganimet yerine sayısız canavar çıkıyor ve bir anda etraf cehenneme dönüyor.

Bu videodaki görüntüler, GTFO'nun bir hayli kuvvetli bir atmosfere sahip olacağına işaret etmekte. Ayrıca oyunun grafikleri de üst kaliteye sahip, ışık ve gölge efektleri göz alıcı görünüyor.

GTFO'da oyuncular silahlar, aletler ve kaynaklar toplayarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Ayrıca oyuncuların, karakterlerinin geçmişindeki sırları ortaya çıkarmak ve bu geçmişlerinden kaçmak için çabalayacakları da söyleniyor.

GTFO, 2018 yılında çıkış yapacak. Oyunun geliştiricilerinin PayDay gibi başarılı oyunlara imza attıkları düşünülürse GTFO ses getirecek bir yapım olabilir.