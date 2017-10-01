PC Toplarken Yapmamanız Gereken 5 Şey (Boşa Para Harcamayın!)

Bilgisayar toplamak ustalık ister, verdiğiniz paralar boşa gitmesin diye yapmanız gerekenleri anlattık :)

1- İyisi olsun deyip bütün paranızı tek parçaya yatırmayın

Bütün parayı işlemciye yatırıp gerisini işe yaramaz parçalar almak veya ekran kartını en üst model seçip işlemciyle dar boğaz yaşatmak istemezsiniz değil mi?

2- Asla ama asla SSD’siz bilgisayar toplamayın. Mümkünse M.2 SSD seçin.

3- Parça seçiminizi kendi başınıza yapmayın.

Teknik bilginiz ne kadar iyi olursa olsun deneyim diye bir gerçek var. Kağıt üzerinde mükemmel olan donanımlar bir sorun makinesi çıkabilir. Facebook sayfalarından ve yorumlardan araştırın

4- Bütün bütçenizi kasaya yığmayın.

4k oyun oynatabilecek bir kasayı full hd bile desteklemeyen bir monitöre ya da takılan bir mausa bağlamak istemezsiniz değil mi?

5- Parça seçimi yaparken donanım arasındaki uyuma dikkat edin.

Max 2400MHz ram destekleyen bir anakarta 3000MHzlik bir ram takmanızın faydası olmayacaktır. Bunlara dikkat ettiğinizde masrafınız da azalacaktır.

Bonus: Asla ama asla ailenize “bilgisayarı derslerim için kullanıcam” gibi bir şey söylemeyin. Muhtemelen aileniz bu yalanı bulan insanların arasındadır, yemezler.