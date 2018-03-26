Philips 27" Curve Monitör inceleme - Philips 278E8QJAB

Philips 278E8QJAB ultra geniş kıvrımlı LCD monitör detaylı inceleme videosunda, daha önce ürettiği monitörler ile kalitesini ve kendisini kanıtlayan Philips’in en yeni kıvrımlı (Curve) 278E8QJAB model monitörünü incelediğimiz videomuzda, Philips 278E8QJAB model kıvrımlı monitörün tüm detaylarını sizler için masaya yatırıyoruz.

Philips’nin ürettiği ve kıvrımlı (curve) monitör piyasasının en yeni ürünlerinden olan 278E8QJAB, yenilenmiş ve geliştirilmiş yapısıyla piyasaya sürüldü. Siz değerli takipçilerimiz için hazırladığımız 278E8QJAB detaylı inceleme videosunda, Philips kıvrımlı monitör alınır mı? en iyi kıvrımlı (curve) monitör hangisi? philips monitör fiyat/performans incelemesinde, 278E8QJAB ekran tepki süresi ne kadar? gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Philips 278E8QJAB Özellikleri;

Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç

Ekran Tepki Süresi: 4 ms (Griden Griye)

Parlaklık: 250 cd/m²

Kontrast Oranı: 3000:1

SmartContrast: 20.000.000:1

Pizel Aralığı: 0,311 x 0,311 mm

En-Boy Oranı: 16:9

Optimum Çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080

Sinyal Girişleri: VGA (Analog), Display Port, HDMI (Dijital, HDCP)

Dahili Hoparlörler: 2 Adet 3W Hoparlör

Çevre ve Enerji: RohS, Kurşunsuz, Civa İçermez

Özellikle fiyat/performans anlamında iyi işler ortaya çıkaran Philips 278E8QJAB, tasarımsal olarak diğer kıvrımlı (curve) modellerin izinden gitse de küçük tasarımsal detaylar ve teknik anlamda bir çok geliştirme ile karşımıza çıkıyor.

Philips 278E8QJAB ile ilgili detaylı bilgileri bu inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.