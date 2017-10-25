Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus Hız Karşılaştırması

Apple ve Google, kısa bir süre önce yeni amiral gemilerini tanıttılar. Dev ekran boyutuna sahip Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus kullanıcılara en yüksek performansı sunmayı hedefleyen akıllı telefonlar.

Peki son nesil donanımlara sahip bu telefonlardan birini almayı düşünüyorsanız ve önceliğiniz performanssa hangi telefonu tercih etmeliydiniz? İşte bu videoda bu sorunun cevabını bulacaksınız.

Yapılan hız karşılaştırması testi her iki telefonun günlük kullanım senaryolarında nasıl tepki verdiğini bize gösteriyor. Normalde telefonlarımızı kullanırken farklı uygulamalar arasında geçiş yapmamız gerekiyor. Telefonumuzdan arama yapmak için rehbere giriyor, arama bitince müzik çalıyor, canımız sıkıldığında oyun oynuyor, neler olup bittiğini öğrenmek için sosyal medya uygulamalarına göz atıyoruz. Bütün bu süreçte farklı uygulamaları ardı ardına çalıştırıyoruz. İşte bu kullanım şekli telefonun yorulmasına sebep oluyor. Yapılan testte de benzer bir şekilde arka arkaya farklı uygulamalar çalıştırılıyor ve aralarında geçiş yapılıyor, bu nedenle testin oldukça gerçekçi ve doğruya yakın olduğu söylenebilir.

2 turluk testin ilk turunda iPhone 8 Plus gözle görülür bir fark yaratırken 2. turda bu fark azalıyor. Yine de iPhone 8 Plus testten birincilikle ayrılmakta.

Google Pixel 2 XL'de Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM yer almakta. iPhone 8 Plus'ta ise Apple A11 Bionic işlemci ve 3 GB RAM bulunuyor.