POCO X3 GT Video İnceleme

POCO X3 GT video inceleme içeriğimizde, POCO'nun en yeni telefonunu yakından inceledik. POCO X3 GT inceleme videomuz boyunca, yeni amiral gemisinin tüm detaylarını ele aldık. Oyun performansı, kamera performansı vb. detayların hepsini aynı videoya sığdırmayı başardık.

POCO, Xiaomi çatısı altında ayrı bir marka olarak yeni modeller üretmeye devam ediyor. Daha önce Pocophone ismini kullanan, bir süre önce sadece POCO adına geçen şirket, ilk günkü performansını sürdürmeye devam ediyor. Piyasaya sürdüğü ilk modellerden F1 ile birçok kişinin gönlünü fethetmeyi başaran şirket, aynı pazarlama stratejisi ile yoluna devam ediyor.

F1 modelinde gerçek bir fiyat-performans ürünü ortaya koymayı amaçlayan Poco, bunu layıkıyla başarmıştı. İlk olarak Hindistan pazarında inanılmaz başarılar yakalamış, sonrasında tüm dünyaya açılmıştı. F1'den sonra birçok farklı modelle karşımıza çıkan şirket, sonra olarak X3 GT'yi satışa çıkarmıştı.

X3 GT, alışık olduğmuzdan farklı olarak Qualcomm yerine MediaTek işlemci kullanıyor. 6 nanometre şeklinde tasarlanan üst seviye mobil işlemci, muadillerinden eksik kalır bir performans sunmuyor. Gerçekten güçlü işlemciyi yine güçlü bir grafik işlemcisi destekliyor.

Telefonun öne çıkan yanı ise ekranı ve bataryası oluyor. 120Hz yenileme hızına sahip ekranı ile ön plana çıkan X3 GT, ayrıca 5000mAh batarya içeriyor. Bu kadar büyük bataryalara alışmış olsak bile yanında gelen 65W şarj aleti ise işleri değiştiriyor. Bu şarj aleti ile birlikte 3.5 saatlik HD video izleyecek kadar batarya kapasitesine sadece 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

Birçok harika özelliği bulunan bu telefonun diğer donanımsa özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyor. Tüm detaylarını ve telefonu çalışırken görmek için ise videomuzu izleyebilirsiniz.

POCO X3 GT Özellikleri