Poco X3 İnceleme - Fiyat Performans Canavarı!

Poco X3 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Poco X3 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Poco X3 İnceleme Videosu

Cihazın ön tarafına baktığımızda 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranda son zamanlarda popüler hale gelen 120Hz ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor ve 450 nit (tip) parlaklığa sahip.

Kaputun içine baktığımızda Snapdragon 732G işlemci bizleri karşılıyor ve bu işlemci 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 / 128 GB UFS 2.1 depolama ile destekleniyor. Modelde LiquidCool Technology 1.0 Plus olarak adlandırılan yeni bir soğutma sistemi yer alıyor ve bu sayede cihazın sıcaklığı altı dereceye kadar soğutulabiliyor.

Arka tarafta 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu, ön tarafta ise 20 MP ön kamera yer alıyor. X3 NFC'nin 4K çözünürlükte 30fps video kaydı yapabildiğini ve Vlog Modu gibi benzersiz özelliklerle geldiğini de vurgulayalım.

Tüm bu bileşenlerden faydalanırken uzun süren bir pil ömrüne ihtiyaç duyacaksınız ve 5,160 mAh kapasitesindeki batarya, bu noktada sizleri memnun edebilir. Bu batarya 33W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor ve bir saatte yüzde 100 oranında dolum yapabiliyor.

Poco X3 hakkında tüm detaylara Poco X3 inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Poco X3 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç

Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 megapiksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

Ram: 6GB

Depolama: 128GB

Pil: 5.160 mAh

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