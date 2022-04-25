Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro Elimizde!

Hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro isimli modeller konuğumuz oldu. Batarya, kamera ve ekran performansı sayesinde ilgi odağı haline gelen cihazlara yakından göz atacağız.

Poco X4 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

2400 x 1080 piksel Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 GPU: Adreno 619

Adreno 619 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 67W Turbo Şarj

67W Turbo Şarj Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bluetooth: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Yazılım: Android 11 (MIUI 13)

Android 11 (MIUI 13) Ağırlık: 205 gram

205 gram Kalınlık: 8,12 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco X4 Pro 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve 360Hz dokunmatik örneklem hızı sunuyor. Telefonun AMOLED ekranında yer alan yüksek tazeleme hızları, pürüzsüz bir deneyimin elde edilmesini mümkün hale getiriyor.

İnsanlar artık dijital yayın platformlarından bir şeyler izlemek için çoğunlukla telefonları tercih ediyor. Bu noktada telefonun ses konusunda iyi deneyim sunması büyük öneme sahip. Nokta ekran tasarımıyla kullanıcılara daha fazla alan sunan telefonda çift hoparlör bulunuyor. Çift hoparlör, özellikle dizi ve film izlerken deneyimini üst seviyeye taşıyor.

POCO X4 Pro 5G’nin arka yüzeyinde 108 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde daha ayrıntılı fotoğraflar çekebilen telefon, daha az gürültü ve daha yüksek kontrast ile üst düzey kamera deneyimi sunuyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Poco X4 Pro 5G’de 67W Turbo Şarj bulunuyor. Telefon, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 20 dakikada 0’dan 70’e, 41 dakikada ise yüzde 100’e kadar şarj olabiliyor.

Poco M4 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,43 inç

6,43 inç Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

2400 x 1080 piksel Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 33W Pro Hızlı Şarj

33W Pro Hızlı Şarj Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Yazılım: Android 11 (MIUI 13)

Android 11 (MIUI 13) Ağırlık: 179,5 gram

179,5 gram Kalınlık: 8,09 mm

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco M4 Pro, bu AMOLED ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik örneklem hızı sunuyor. Cihaz, yüksek tazeleme hızları sayesinde tıpkı Poco X4 Pro 5G gibi pürüzsüz bir deneyim sağlıyor.

Nokta ekran tasarımı ile çok şık görünen telefonda çift hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler, akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilen seyir deneyimini üst seviyeye taşıyor. Telefon, ekran ve hoparlörün yanı sıra kamera konusunda da çok başarılı performans sergiliyor.

POCO M4 Pro’nun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 16 MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Yüksek çözünürlüklü kameralar, detaylı ve net fotoğrafların elde edilmesini mümkün hale getiriyor.

5000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun saatler boyunca kullanım sunan cihazda 33W Pro Hızlı Şarj yer alıyor. Söz konusu hızlı şarj teknolojisi, telefonu bir saatte yüzde 100 şarj edebiliyor. 33W Pro Hızlı Şarj ayrıca cihazı yalnızca 10 dakika şarj ederek 2 saatten fazla oyun deneyimini yaşatabiliyor.

Sonuç

Poco M4 Pro ve Poco X4 Pro 5G, sahip oldukları kaliteli ekran, yüksek tazeleme hızları ve çift hoparlör sayesinde seyir ve oyun oynama deneyimlerini üst seviyeye taşıyor. Her iki model de kamera konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor. Bu, telefonların çok yönlü seçenekler olduğunu gözler önüne seriyor.

Söz konusu Poco telefonlar, batarya ve şarj konusunda da oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Yüksek kapasiteli pil sayesinde saatlerce kullanım vadeden cihazlar, çok kısa sürede şarj olabiliyor. Bu sayede telefonların şarj olması için uzun süre boyunca beklemenize gerek yok.