PUBG 4. Sezon Yeni Hikaye İle Geliyor, İşte Etkileyici Sinematik Video

Windows PC, Android ve iOS cihaz kullanıcılarının favori battle royale oyunlarından PUBG’nin hikaye modu geliyor. 2017’de çıkış yapan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oyununun yeni hikaye modunun nasıl olacağını gösteren etkileyici sinematik video "PUBG Season 4 Cinematic Trailer" başlığıyla yayınlandı.

Silahlarla dolu bir adaya aniden paraşütle iniş yapıp 99 oyuncuya karşı hayatta kalma mücadelesi vermeye dayalı döneminin tek gerçek battle royale oyunu olan PUBG’nin hikaye modunu yakında göreceğiz. Yapımcının PUBG 4. Sezon Sinematik Fragmanı olarak YouTube üzerinden paylaştığı videoda oyunun hikayesini öğreniyoruz. Anlatıcı, PUBG’nin orijinal Doğu Avrupa haritası olan Erangel’de bir çocuk olarak 1965'te felaketten kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Şimdi bir yetişkin olarak söz konusu adada yüzlerce insanın hayatta kalmak için savaşmasını sağlayarak intikamını alacağını söylüyor.

PUBG 4. Sezon yeni hikaye içeriğiyle 24 Temmuz’da çıkış yapacak.