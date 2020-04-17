Realme 6i İnceleme - Fiyatıyla Düşündüren Telefon!

Realme 6i inceleme videosu ile karşınızdayız. Videoda cihazın ekran testine, kamera testine ve çok daha fazlasına değiniyor sizlere aktarıyoruz.

Realme 6i Özellikleri

6.5 inçlik ekran ile gelen Realme 6i, gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta.

Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 Megapiksel f/1.8 ana kamera + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılayıcı.

Realme 6i'nin ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Hemen yukarıdan Realme 6i inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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