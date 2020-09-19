Realme C11 İnceleme - Bir Daha Düşünün!

Realme C11 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Realme C11​ inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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6.5 inç ekrana sahip olan Realme C11, gücünü Helio G35 yonga setinden almakta. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. MicroSD kart yardımı sayesinde depolama alanı 256 GB'a kadar artırılabilmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. Uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar kesintisiz 169,8 saat müzik dinleyebiliyor, 21 saat film izleyebiliyor ve 12 saat oyun oynayabiliyorlar. Realme C11'in ön tarafında 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise iki adet sensör bulunmakta. Bu sensörler: 13 MP ana ve 2 MP lens.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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