Realme Watch S İnceleme - Uygun Fiyat, Uzun Pil Ömrü!

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Realme Watch S İnceleme Videosu

Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan Realme Watch S, 15 güne kadar süren uzun pil performansı ile göz dolduruyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doykunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, 16 farklı spor modu, müzik ve kamera kontrolü gibi pek çok özelliği ile bir akıllı saatte olması gereken her şey realme Watch S’te bir arada bulunuyor.

Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için Realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen Realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor. Yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum gövdesiyle 48 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip olan Realme Watch S, 390 mAh pil gücü ile 15 günlük bir şarj ömrü sunabiliyor.

Realme Watch S, canlı ve gerçeğe yakın görseller sunabilen 360*360 piksel (278 PPI) yüksek çözünürlüklü 3,3 cm (1.3") Büyük Renkli Dokunmatik Ekrana sahip. Ortam ışığı sensörü sayesinde en yüksek ekran parlaklığı 600nit'e kadar çıkarılabiliyor. Böylelikle her koşulda mükemmel görünürlük sağlanırken aynı zamanda güç tüketimi de azaltılmış oluyor. Realme Watch S’de ayrıca 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılırken IP68 sertifikası ile de 1,5 m'ye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor.

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