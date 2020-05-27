Samsung 32" UR59C Curved Monitör İnceleme - Kimler Satın Almalı?

Samsung'un 32 inçlik UR59C monitörüne yakından bakıyoruz. İnceleme videomuzda Curved yapısı, teknik detayları ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken UR59C modelini tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Samsung 32" UR59C Curved monitör inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Samsung 32" UR59C Curved Monitör Özellikleri

4K çözünürlüğe sahip olan UR59C Curved monitör tasarımı ile dikkat çekiyor. Monitör 178 derecelik görüş açısına sahip bir eğimli tasarıma ve çok daha fazla özelliğe sahip. UR59C Curved monitör 16:9 en / boy oranına sahip.

Hemen yukarıda yer alan videodan Samsung 32" UR59C Curved monitör hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!