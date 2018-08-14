Samsung 837 İnceleme! - Dünya'da TEK!

Samsung 837 New York mağazası yer aldığı konum ve yaşattığı deneyim ile teknoloji severleri kendinden geçiren bir yer. Bu mekandan Dünya üzerinde sadece bir tane var ve 837 ismini bulunduğu sokaktan alıyor. Mağazada sanal gerçeklik anlamında bambaşka deneyimleri yaşayabiliyor, rakipsiz bir servis hizmeti alabiliyorsunuz. Ayrıca mağaza içerisinde Samsung Pay ile ödeme yaparak çay,kahve ve yiyecek temin etmeniz mümkün. Samsung 837’yi sizler için geziyoruz, detaylar videoda!