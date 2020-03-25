Samsung Galaxy A71 İnceleme - Bu Telefon Alınır Mı?

Merakla beklenen Samsung Galaxy A71 inceleme videosu yayında. Samsung Galaxy A71 inceleme videosunda Samsung'un ülkemizde yeni satışa sunduğu Galaxy A71 modeline yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy A71, 6.7 inç ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4.500 mAh bataryadan beslenen cihazda 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP Ana Kamera, 12 MP Ultra Geniş Açı, 5 MP Derinlik Algılayıcı, 5 MP Makro Lens. Ön kısımda ise bir adet 32MP çözünürlüğünde sensör yer almakta.

Cihaz hakkındaki tüm detaylara videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!