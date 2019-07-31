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  4. Samsung Galaxy A80 İnceleme - Başınızı Döndüren Telefonu İnceledik!

Samsung Galaxy A80 İnceleme - Başınızı Döndüren Telefonu İnceledik!

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil
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Samsung Galaxy A80 inceleme videosunda Samsung'un A serisinin en üst düzey cihazını tüm detaylarıyla sizlere anlatıyoruz. Samsung Galaxy A80 incelemesinde cihazın kameralarını, performansını ve diğer Galaxy A serisi cihazlarıyla kıyaslıyoruz.

Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri

  • Ekran: 6.7 inç, FHD+ 1080x2400, 385ppi, Super AMOLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730, 8 Çekirdek
  • Grafik İşlemci: Adreno 618
  • Bellek: 8GB
  • Depolama Alanı: 128GB
  • Kamera: 48MP, CMOS f/2.0, 8MP, CMOS f/2.2, 3D Derinlik (Döner Kamera)
  • Batarya: 3700 mAh (Süper hızlı şarj)
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
  • Boyut ve Ağırlık: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm, 220g

Samsung Galaxy A80 Fiyatı

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A80'nin Türkiye fiyatı 6099 TL.

ETİKETLER : Samsung