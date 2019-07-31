Samsung Galaxy A80 İnceleme - Başınızı Döndüren Telefonu İnceledik!

Samsung Galaxy A80 inceleme videosunda Samsung'un A serisinin en üst düzey cihazını tüm detaylarıyla sizlere anlatıyoruz. Samsung Galaxy A80 incelemesinde cihazın kameralarını, performansını ve diğer Galaxy A serisi cihazlarıyla kıyaslıyoruz.

Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, FHD+ 1080x2400, 385ppi, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730, 8 Çekirdek

Grafik İşlemci: Adreno 618

Bellek: 8GB

Depolama Alanı: 128GB

Kamera: 48MP, CMOS f/2.0, 8MP, CMOS f/2.2, 3D Derinlik (Döner Kamera)

Batarya: 3700 mAh (Süper hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Boyut ve Ağırlık: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm, 220g

Samsung Galaxy A80 Fiyatı

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A80'nin Türkiye fiyatı 6099 TL.