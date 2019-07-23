Samsung Galaxy A80 Kamera Yetenekleri

Samsung’un açılır ve döner yapıda kamerasıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A80’nin yeni tanıtım videosu yayınlandı. Türkiye’de 6000 TL fiyat etiketiyle satışta olan Galaxy A80’nin kamera performansına odaklanan video, kullanıcıların beğenisini kazandı.

Samsung’un Galaxy S ve Note serileri kadar güçlü modellerinden biri olan A serisinin yeni üyesi Galaxy A80’nin kamera özelliklerini gösteren yeni bir video paylaşıldı. Samsung Newsroom kanalının paylaştığı videoda telefonun kamera yeteneklerine hızlı bir bakış atıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş modül ve 3D ToF sensörünü barındıran kamera, kızaklı ve döner yapıda; dolayısıyla kamera uygulaması üzerinden ön ve arka kamera geçişi yapmanıza gerek kalmıyor, anı hızlıca yakalayabiliyorsunuz. 48MP ana kamera, yüksek kalitede fotoğraf ve 4K selfie videolar çekmenize izin verirken, ultra geniş kamera 123 derece sunarak grup çekimlerinde çıkmama sorununu ortadan kaldırıyor. Daha iyisi, Samsung’un gelişmiş modları selfie modunda da çalışıyor. EIS’ten daha iyi sonuçlar veren Super Steady, arka planı bulanıklaştıran Live Focus’u da unutmamak gerek.

6.7 inç Super AMOLED ekran, 8GB bellek, 128GB dahili depolama, Snapdragon 730 işlemci, 3700 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A80’nin Türkiye fiyatı 6099 TL.