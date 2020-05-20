Samsung Galaxy Buds+ (Plus) İnceleme - Neler Değişmiş?

Samsung Galaxy Buds Plus inceleme videomuz ile karşınızdayız. İnceleme videomuzda kablosuz kulaklık modeline yakından bakıyoruz ve tüm detayları sizlere aktarıyor. Hemen yukarıdan incelem videomuzu izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds Plus Özellikleri

Her bir kulaklık 85 mAh bataryaya sahipken taşıma çantasında 270 mAh batarya yer alıyor. Çoklu cihaz desteği ile gelen Galaxy Buds+, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine de sahip. IPX2 sertifikası bulunan modelin 0-15 derece açıdan gelen su damlacıklarına karşı koruma sunduğu duyuruldu.

Hemen yukarıda yer alan videodan Samsung Galaxy Buds Plus hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İnceleme videomuzda cihazın pil ömrüne, ses kalitesine, bağlantı incelemesine, Galaxy Gear uygulamasına ve çok daha fazlasına değiniyoruz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!