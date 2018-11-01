Samsung Galaxy J8 İnceleme

Bu videomuzda Samsung’un orta düzey modeli j8 akıllı telefonunu inceliyoruz. J8 2099 TL gibi bir rakamla satısa çıkmış durumda işte bu videoda bu paranın hakkını veriyor mu veremiyor mu ona bakacağız.

Cihazın dış görüntüsüne baktığımızda yepyeni Samsung tasarımını cihazda görebiliyoruz. Yeni nesil J8 modellerinde olduğu gibi kalkan ön tuş, infinity display hepsi bu cihazda da mevcut. Telefonun ön tarafında ekran, ekranın hemen üstünde 16 megapiksellik ön kamera, flaş, sensörler ve ahize. Sağ tarafında kilit tuşu ve hoparlör yer alırken, sol tarafında ses açma kapana tuşları yer alıyor. Sol tarafta iki ayrı giriş daha yer alıyor, biri simkart, diğeri ise micro sd kart için var. Arka tarafta hemen ortada 2 adet kamera ve altında ergonomik olarak iyi konumlanmış bir parmak izi okuyucu, sağ tarafında ise led flaş yer alıyor. alt bölümde ise micro usb girişi, 3.5 mm jack yer alıyor.



Telefonun işletim sistemi mutluluk veriyor, cihaz android 8.0 ile geliyor. İşlemcisine baktığımızda, snapdragon 450 ile geliyor ki maalesef bu işlemci biraz düşük kalıyor. 3 GB ram’e sahip J8 32 gb depolama ile geliyor. Eğer isterseniz microsd kart ile kapasiteyi arttırmanız mümkün.

Telefonun Geekbench skorları ise bu şekilde

J8 6 inçlik super amoled bir ekrana sahip, bu ekranı kasaya oranı ise %75.8, oldukça güzel bir ekran kasa oranına sahip olan cihazın ekran çözünürlüğü 720 x 1480 piksel ve ekrandaki piksel yoğunluğu ise 274 ppi maalesef biraz düşük kalıyor. Infinity display teknolojisinin deneyimi güzel ama ekran biraz sönük kalıyor gibi. Özellikle bu piksel yoğunluğunu net bir şekilde görebilmeniz için ekranın içine doğru bir yolculuğa çıkalım ve bakalım pikseller nasıl gözüküyor, bir görelim.

Bu telefonun önemli geliştirmelerinden biri arkadaki çift kameralar, arka tarafta yer alan kameralar 16 MP F1.7 + 5 MP F1.9 değerlerinde ve birazdan göreceğiniz üzere ortalama seviyede bir iş çıkarıyor. Video kaydında ise telefon maksimum Full Hd kayıt yapabiliyor.

Ön kamerada 16 megapiksel bir kamera ve diyafram değeri f/1.9 bu diyafram değeri oldukça iyi. Telefonda j8 serisinde olduğu gibi bir suya karşı dayanıklılık mevcut değil.

Son değerlendirmemizde samsung galaxy j8 artık klasikleşmiş samsung deneyimini yine sizlerle buluşturabiliyor.Telefon malzeme ve işçilik kalitesiyle samsung kalitesini bizlerle hissettiriyor, özellikle arkada yer alan çift kamera ve öndeki güzel çekim yapabilen selfie kamerası oldukça başarılı. Performans tarafına baktığımızda ise geekbench skorları bir miktar düşük kalıyor.

Hepinizin merak ettiği oyun performansında ise telefonu zorlayıcı bir oyun olacağını düşündüğüm Pubg ise cihazda düşük ayarlarda oynanılabiliyor.

Hazır oyundan bahsetmişken telefonun 3500 mah oldukça yeterli bir bataryaya sahip olduğunuda belirteyim. Bu batarya ile bir günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. ama gün sonunda şarj aleti sizi bekliyor olacak :) Maalesef telefonda micro usb girişi yer alıyor ve hızlı şarj desteği ne yazık ki yok. Samsung Galaxy j8 2099 TL fiyatıyla sizleri bekliyor malzeme kalitesi, genel görünümüyle umut verse de satın alınmadan önce düşünülmesi gereken bir ürün. Siz cihazı nasıl buldunuz?