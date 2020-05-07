Samsung Galaxy M31 İnceleme - Pili Bitmeyen Telefon!

Samsung Galaxy M31'e yakından bakıyoruz. Cihazın tüm detaylarını inceleme videomuz ile sizlere paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy M31 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy M31 Özellikleri

6.4 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy M31, gücünü Exynos 9611 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında dört adet kamera sensörü yer alıyor.

Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP ana, 5 MP derinlik, 5 MP makro lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera sensörü. Akıllı telefonun ön tarafına baktığımzda bizleri 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

6.000 mAh bataryadan beslenen Samsung Galaxy M31, 15 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip. Videomuzu izleyerek Samsung Galaxy M31 hakkındaki tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!