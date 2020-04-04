Samsung Galaxy Note 10 Lite İnceleme - Gerçekten Lite Mi?

Samsung Galaxy Note 10 Lite inceleme videosu ile karşınızdayız. Videoda cihazın ısınma testine, oyun testine, ekran testine, kamera testine ve çok daha fazlasına değiniyor sizlere aktarıyoruz.

Note 10 Lite, 6.7 inçlik ekrana sahip. Gücünü Exynos 9810 yonga setinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Cihazda 1 TB'a kadar MicroSD kart desteği bulunuyor.

Note 10 Lite'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şekilde: 12 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 12 MP (f/1,7) Dual Pixel OIS, 12 MP (f/2,4) telefoto. Ön kısımda ise bir adet 32 MP'lik kamera sensörü yer alıyor.

4.500 mAh bataryaya sahip olan Note 10 Lite, 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip. Akıllı telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!