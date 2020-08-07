İçinden Sürpriz Çıktı! - Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Kutu Açılımı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra elimizde. Detaylı inceleme videosu öncesinde Samsung Galaxy Note 20 Ultra kutu açılımı videosunda sizlerleyiz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy Note 20 Ultra kutu açılımı videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kutu Açılışı Videosu

Galaxy Note 20 ailesinin en son üyesi olan Note 20 Ultra güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.9 inçlik Dinamik AMOLED ekrana sahip olan Note 20 Ultra, HDR 10+ teknolojisini desteklemekte. Cihazın ekranı Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Akıllı telefonda 120 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor.

Exynos 990 yonga setinden güç alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da 8 GB RAM bulunmakta. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek sunulmakta. Bu seçeneklerin 256 GB ve 512 GB olduğu açıklandı. Cihaz 4.500 mAh bataryadan beslenmekte ve 25 Watt hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Note 20 Ultra'nın arka tarafına baktığımızda bizleri üç adet kamera sensörü karşılamakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 108 MP ana, 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı. Cihaz 5x optical zoom, 50x hybrid zoom yapabilmenin yanında 8K çözünürlükte video çekebiliyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü ile 4K çekim yapılabiliyor.

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