Samsung Galaxy S10 Lite İnceleme - Snapdragon 855 İşlemcili Lite!

Samsung Galaxy S10 lite inceleme videosunda samsung'un ülkemizde snapdragon 855 modeli ile satışa sunduğu yeni model akıllı telefonunu yakından inceliyoruz.

Samsung Galaxy S10 Lite, 6.7 inçlik 1080x2400 (FHD+) piksel çözünürlüğünde SUPER AMOLED ekran ile gelmekte. 195 PPI yoğunluğa sahip olan ekranda 16 milyon renk sayısı bulunuyor. Samsung Galaxy S10 Lite, Always-on Display teknolojisini de desteklemekte.

Gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden alan akıllı telefonun ana işlemcisinin 2.84 Ghz'lik Kryo 485 olduğu açıklandı. Aynı zamanda cihaz grafik tarafında gücünü 7 nm'lik Adreno 640 GPU'dan alıyor.

Samsung Galaxy S10 Lite'da 8 GB RAM bulunmakta. Akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı yer almakta. Telefonun depolama alanı hafıza kartı ile 1 TB'a kadar artırılabilmekte.

Galaxy S10 Lite'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde:5 MP f/2.4 makro kamera, 48 MP Super Steady OIS AF f/2.0 ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera. Cihazın ön kısmında bir adet 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefon 4.500 mAh bataryadan besleniyor ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!