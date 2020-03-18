Samsung Galaxy S20+ Plus İnceleme - Eksileri Artılarıyla Anlattık!

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeline bu videomuzda yakından bakıyoruz. S20 Plus inceleme videosunda cihazın ekran detaylarına yenileme hızının deneyimine, ekranının kalitesine, ses deneyimine, kamera performansına, oyun performansına ve çok daha fazlasına değiniyoruz.

6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled ekrana ile gelen akıllı telefonda 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor. Cihazın ekranı HDR 10+ teknolojisini desteklemekte ve 525 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Akıllı telefonun arka kısmında 12 MP + 12 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet sensör yer almakta. Galaxy S20 Plus 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom yapma yeteneğinin yanında 8K video kayıt etme özelliğine de sahip. Cihazın ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Gücünü 7 nanometrelik Exynos 990 yonga setinden alan Galaxy S20 Plus, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Bu yonga seti ile beraber çok daha hızlı bir şekilde oyunlar oynanabilmekte. Exynos 990 bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta. Exynos 990 sayesinde 4G bağlantı teknolojisi ile 3 GigaByte hıza kadar ulaşılabilmekte. Galaxy S20 Plus’ın yonga seti Galaxy S20 ile aynı.

8 GB RAM’e sahip olan Galaxy S20 Plus, 128 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Akıllı telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar artırılabilmekte. 4.500 mAh bataryadan beslenen cihaz Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.