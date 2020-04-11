Samsung Galaxy S20 Ultra İnceleme - Bu Telefonun Olayı Ne?

Samsung Galaxy S20 Ultra inceleme videosu ile karşınızdayız. İnceleme videomuzda Samsung Galaxy S20 Ultra hakkında tüm detayları sizlere aktarıyoruz.

Galaxy S20 ailesinin en son üyesi olan S20 Ultra güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.9 inçlik Quad HD, Dinamik Amoled ekrana sahip olan S20 Ultra, HDR 10+ teknolojisini desteklemekte. 512, PPI piksel yoğunluğuna sahip olan cihazda 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor.

Huawei P30 Pro’ya rakip olan Samsung, Galaxy S20 Ultra modeli ile çok konuşulacak gözüküyor. Galaxy S20 Ultra’nın arka tarafında 12 MP + 108 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom yapabilme yeteneğinin yanında 8K video kayıt etme özelliğine de sahip. 100X Space Digital Zoom özelliği ile P30 Pro’ya rakip olan Galaxy S20 Ultra’nın ön kısmında bir adet 40 MP’lik kamera sensörü bulunmakta.

12 GB RAM ile gelen Galaxy S20 Ultra, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar artırılabilmekte. 5.000 mAh bataryaya sahip olan S20 Ultra bu yılın en çok konuşulan cihazlarından bir tanesi olacakmış gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 12GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 5000 mAh