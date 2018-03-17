Samsung Galaxy S9+ Kutu Açılımı
Samsung S9 Plus kutu açılışında, 2018 yılında piyasaya çıkan Samsung S serisinin yeni akıllı telefonu S9+ kutu içeriğini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyoruz.
Tamindir ofisinde incelediğimiz Samsung S9 Plus akıllı telefon, kutu açılışından performans testlerine kadar sizler için inceliyoruz. Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de performans farklarına değindiğimiz kutu açılışında, bu cihazı almalımıyız?
Verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? En iyi amiral gemi akıllı telefon hangisi? S9 Plus iyi bir cihaz mı? Samsung S8 Plus ile arasındaki farklar nelerdir? gibi sorulara cevaplar arıyoruz.
Samsung S9 Plus kendi sınıfında rakibi olan modellerin yanı sıra, alt ve üst seviye model akıllı cihazlar ile karşılaştırmaları ve güç tüketimi, ekran kalitesi, üretiminde kullanılan malzeme kalitesi gibi bakımlardan ele alınıyor.
Samsung S9 Plus Özellikleri
İşlemci: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810
Grafik İşlemci: Mali-G72 MP18 – Exynos 9810
Ram: 6GB RAM (Bellek)
Ekran: 6.2 inç AMOLED Ekran
Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı
Pil: 3500 mAh Batarya
Bağlantı: 4.5G LTE
Hafıza: 64/128/256GB Dahili Hafıza
Parmak İzi Okuyucu: Hızlı Parmak İzi Okuyucu
İşletim Sistemi: Android 8.0
Samsung S9 Plus ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı videosunda bulabilirsiniz. Tamindir Bey’in en yeni ve en güncel kutu açılışı ve inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.
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