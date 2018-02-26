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  4. Samsung Galaxy S9 Ön inceleme - Geceyi Aydınlatan Telefon!

Samsung Galaxy S9 Ön inceleme - Geceyi Aydınlatan Telefon!

Serin Üçer
Serin Üçer - | Tamindir TV
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Samsung’un Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) kapsamında Barselona’da düzenlenen etkinlik sırasında tanıttığı yeni amiral gemisi telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S9’u Tamindir.com olarak, sizler için yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi merak edilen tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştığımız Samsung Galaxy S9 ön inceleme videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S9 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 147.6 x 68.7 x 8.4 mm
Ekran: 1440 x 2960 çözünürlüğünde 5.8″ Super AMOLED (Corning Gorilla Glass 5)
İşlemci: Exynos 9810 veya Qualcomm Snapdragon 845
Grafik İşlemci: Mali-G72 veya Adreno 630
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Kamera: Arka / 12MP - Ön / 8MP
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.0, Micro USB
Depolama Alanı: 64 GB
RAM: 4 GB
Pil: 3000 mAh

Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi

Samsung yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S9'u 2 Mart'ta ön siparişe, 16 Mart'ta ise satışa sunacak.

Samsung Galaxy S9 Fiyatı

Samsung’un yeni amiral gemilerinden Samsung Galaxy S9'un Türkiye satış fiyatı 4599TL olarak duyuruldu.

Samsung Galaxy S9’u nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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