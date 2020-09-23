Samsung Galaxy Z Fold 2 İnceleme - Hatalardan Geri Dönmüşler!

Samsung Galaxy Z Fold 2 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Samsung Galaxy Z Fold 2 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy Z Fold 2 İnceleme Videosu

Dinamik AMOLED ekrana sahip olan Z Fold 2, HDR 10+ teknolojisini destekliyor ve 120Hz ekran yenileme hızı ile geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus yonga setinden güç alan Samsung Galaxy Z Fold 2, grafik tarafında Adreno 650 GPU'dan destek almakta.

Cihazda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.356 mAh bataryadan beslenen cihaz 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 12 MP geniş, 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 2X optik zoom yapma yeteneğine sahip ve aynı zamanda 4K çekim yapabiliyor. Galaxy Z Fold 2'nin ön kısmında 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Kapak kısmında da 10 MP'lik sensör konumlandırılmış durumda.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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