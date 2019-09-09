Samsung Ne Yapıyor? - Samsung Galaxy A90 5G İnceleme

Samsung Galaxy A90 5G inceleme videosunda Samsung'un orta seviye üstü yeni modeli 5G destekli yepyeni Galaxy A serisi ürününü inceliyoruz. IFA 2019 kapsamında Galaxy A90 5G akıllı telefona dokunma ve deneyimleme fırsatı bulmuşken Galaxy A90 5G'nin kamera incelemesini, performans incelemesini, ekrandan parmak izi incelemesini ve malzeme kalitesinin tüm detaylarını bu videoda sizlere aktarıyoruz.

Samsung Galaxy A90 5G Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 SM8150, 8 çekirdek, Adreno 640

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128GB + microSDXC ile 512GB'a kadar

Kamera: 48MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP derinlik, 32MP ön kamera

Batarya: 4500 mAh (25W, Samsung Adaptive Fast Charging)

Boyut ve Ağırlık: 164.8 x 76.4 x 8.4 mm, 206 g

Renk: Siyah, Beyaz

Samsung Galaxy A90 5G Fiyatı

Samsung Galaxy A90 5G fiyatı 750 Euro olarak açıklandı. Telefon ülkemize de gelecektir, umarız uygun bir fiyattan pazara giriş yapar.