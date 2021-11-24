Samsung Telefonlardaki İki Gizli Özellik

Samsung telefonlardaki gizli özellikler pek çok kullanıcı tarafından bilinmiyor. Oldukça kullanışlı olan ve telefonunun özellikle batarya ömrü konusunda yardımları dokunan bu özellikleri yeni videomuzda sizlere aktardık. Sadece özellikleri göstermekle kalmayıp, bu özellikleri nasıl kullanabileceğinizi de göstermeye çalıştık.

Gizli özellikler konusunda bizlerin karşısına çıkan ilk özellik ise Wi-Fi açıp kapatma özelliği oluyor. Bixby Rutin özelliği üzerinden kullanılabilen bu özellik sayesinde, telefonunuz evinizden çıktıktan sonra Wi-Fi özelliğini kapatıyor, eve döndüğünüzde ise Wi-Fi'yi açarak direkt bağlanmasını sağlıyor.

Bunu yapabilmek için ilk olarak Rutin uygulamasını buluyoruz ve burada kendi rutinlerimizi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu rutinler sayesinde telefonumuz, bizim herhangi bir müdahalemiz olmadan kendi kendine işleyebiliyor. Bu rutinler sayesinde telefon daha iyi performansla çalışabiliyor.

İkinci özellik ise telefonu şarja taktığımızda uçak moduna alma detayı. Yine rutinler üzerinden bu özelliği aktif hale getirebilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Rutinler ise sadece bununla kalmıyor. İsterseniz kendinize uygun çok farklı rutinleri telefonunuza tanımlayabiliyorsunuz. Böylece size gösterdiğimiz iki özellikten bambaşka özellikleri telefonunuzda aktif hale getirebiliyorsunuz. Haliyle telefon bunları uygulayarak, bataryadan ya da başka özelliklerden tasarruf edebilir.