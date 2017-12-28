Selfitis Google'ladık - Hayatınız Kararmış Olabilir!

Selfitis, selfitis hastalığı ve selfitis belirtileri nedir hiç duydunuz mu? Bu videoda selfie çılgınlığına bambaşka bir bakış atıyoruz. Ne öz çekim ne de diğerleri, Selfitis çoktan hayatınızı karartmış olabilir! Selfitis nedir? Selfitis hastalığı nedir? Selfitis belirtileri nelerdir? sorularının cevabı videomuzda. İyi seyirler!

Selfitis Nedir?

2014 yılında ortaya çıkan Selfitis, sürekli selfie çeken kişileri tanımlamak için kullanılan bir terim. Akıllı telefon teknolojisinin ve sosyal medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bu durum, çok ciddi psikolojik rahatsızlıkların habercisi olabiliyor. Öyle ki, Amerikan Psikiyatri Derneği, sürekli selfie çekilmeyi bir takıntı olarak görüyor ve psikoloijk hastalıklar kategorisine almak istiyor.

Bu konuda yapılan araştırmalar, günlük hayatında selfie çekmeyi takıntı haline getiren insanların narsist kişilik özellikleri gösterdiklerini ortaya koyuyor. Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de yaptıkları araştırmalar sonucunda, selfie alışkanlığının zamanla hastalığa dönüştüğünü ve bunun ilerde ruhsal bozukluklara neden olduğuna karar verdi.

Selfitis ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!