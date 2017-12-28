Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız? 01:30

Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız?
Yapay Zeka ve Teknoloji İşte Böyle Katliam Yapacak 07:00

Yapay Zeka ve Teknoloji İşte Böyle Katliam Yapacak
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2 09:48

En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2
Turkcell TV Uygulama İncelemesi 03:49

Turkcell TV Uygulama İncelemesi
LG 4K Ultra HD TV Reklamı 00:27

LG 4K Ultra HD TV Reklamı
Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme 00:47

Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme
Download Manager For Android ile Mobil Cihazınıza Ücretsiz Video İndirin 01:16

Download Manager For Android ile Mobil Cihazınıza Ücretsiz Video İndirin
En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları #2 16:00

En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları #2
Geleceğin Teknoloji Dünyası 06:04

Geleceğin Teknoloji Dünyası
Selfitis Google'ladık - Hayatınız Kararmış Olabilir!
Selfitis Google'ladık - Hayatınız Kararmış Olabilir!
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. Selfitis Google'ladık - Hayatınız Kararmış Olabilir!

Selfitis Google'ladık - Hayatınız Kararmış Olabilir!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
YORUM YAZ

Selfitis, selfitis hastalığı ve selfitis belirtileri nedir hiç duydunuz mu? Bu videoda selfie çılgınlığına bambaşka bir bakış atıyoruz. Ne öz çekim ne de diğerleri, Selfitis çoktan hayatınızı karartmış olabilir! Selfitis nedir? Selfitis hastalığı nedir? Selfitis belirtileri nelerdir? sorularının cevabı videomuzda. İyi seyirler!

Selfitis Nedir?

2014 yılında ortaya çıkan Selfitis, sürekli selfie çeken kişileri tanımlamak için kullanılan bir terim. Akıllı telefon teknolojisinin ve sosyal medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bu durum, çok ciddi psikolojik rahatsızlıkların habercisi olabiliyor. Öyle ki, Amerikan Psikiyatri Derneği, sürekli selfie çekilmeyi bir takıntı olarak görüyor ve psikoloijk hastalıklar kategorisine almak istiyor. 

Bu konuda yapılan araştırmalar, günlük hayatında selfie çekmeyi takıntı haline getiren insanların narsist kişilik özellikleri gösterdiklerini ortaya koyuyor. Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de yaptıkları araştırmalar sonucunda, selfie alışkanlığının zamanla hastalığa dönüştüğünü ve bunun ilerde ruhsal bozukluklara neden olduğuna karar verdi.

Selfitis ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!

Nomofobi, Sosyal Medya ve Netless Fobileri Nelerdir? İşte Kullanıcıların Kabusları! İNTERNET Nomofobi, Sosyal Medya ve Netless Fobileri Nelerdir? İşte Kullanıcıların Kabusları!

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : selfie selfie kazaları selfie çekme bağımlılığı

YORUMLAR