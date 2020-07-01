Sosyal Medya Platformları Kapatılıyor: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları!

Sosyal medya platformları YouTube ve Twitter'ın yanında popüler dizi, film izleme platformu Netflix'in kapatılması gündemde. Bu videoda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan sosyal medya açıklamasına, detaylarına ve bundan sonra neler olabileceğine yakından bakıyoruz.

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Sosyal Medya Kapatılacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

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