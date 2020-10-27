TCL 10 Plus İnceleme - Bir Ekran için Alınır Mı?

TCL 10 Plus inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan TCL 10 Plus inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

TCL 10 Plus İnceleme Videosu

Akıllı telefon tasarımı ile göz dolduruyor özellikleri ile de dikkat çekiyor. TCL 10 Plus, Full HD+ çözünürlüğünde 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz 4.450 mAh bataryadan besleniyor ve Qualcomm Quick Charge 3.0 Hızlı Şarj (15W) teknolojisini destekliyor.

TCL 10 Plus'ın arka tarafında 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel geniş açı lens, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel kamera bizleri karşılıyor.

TCL 10 Plus hakkında tüm detaylara TCL 10 Plus inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

TCL 10 Plus Özellikleri

Ekran: 6.47 inç

Kamera: 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel geniş açı lens, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik

Ön Kamera: 16 megapiksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4450 mAh

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