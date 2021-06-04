TCL 10 TABMAX İnceleme Videosu

TCL TABMAX inceleme videosu içeriğimiz yayında. Yeni videomuzda, son zamanların çıkış yapan markalarından TCL'nin en son tabletine yakından göz attık. Tabletin tasarımıyla başladığımız inceleme videomuzda, ardından donanımsal özelliklerini ele aldık.

TCL, yeni tablet modelinde yüzde 80 ekran-çerçeve oranı kullanmış. Bunun yanı sıra seçtiği renkler ve tasarımı ile oldukça kullanışlı bir tablet ortaya çıkarmayı başarmış. Hafifliği ile dikkat çeken cihaz, direkt olan ele oturuyor. Böylece kolayca kullanılıyor. Özellikle bir şeyler okumak için oldukça rahat bir tablet tasarlanmış oluyor.

Bir ev kullanıcısının bütün işlerini rahatlıkla yapabilen tablette, 8000mAh batarya tercih edilmiş. Böylece gün içerisinde işlerinizi şarj sıkıntısı olmadan yapabiliyorsunuz.

Tabletin donanımı ise bir akıllı cihazın yapabileceği tüm her şey için yeterli seviyede. En yüksek grafik sunan oyunlarda ise orta seviyede akıcı bir performans veriyor. PUBG'de dahi orta seviyelerde performans alabiliyorsunuz. Tabletin diğer donanımsal tasarımları ise aşağıdaki gibi.

TCL TABMAX Özellikleri