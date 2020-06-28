Apple Hindistan'a Taşınıyor, Yerli Otomobilin Çıkış Tarihi Belli Oldu! - Teknoloji Haberleri #102

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Yerli otomobil 2022 yılında yola çıkıyor.

Trump, test sayısını azaltırsak vaka sayısı da azalır açıklamasını yaptı.

Spotify yeni özelliğini test ediyor.

Hürkuş uçağı Ankara'da düştü.

Apple yeni yazılımlarını WWDC 2020'de tanıttı. Apple, bilgisayarlarında kendi işlemcilerini kullanacak.

iPhone üretimi Hindistan'a doğru kayabilir.

Huawei AppGallery'de büyük kampanya başladı.

Ülkemizde antikor testi yapılmaya başlandı. Başıklık oranı ortaya çıktı.

Tayvan’ın 72 yaşındaki ünlü Pokemon GO oyuncusu, şaşırtmaya devam ediyor. Dede, bisikletine bağladığı akıllı telefon sayısını 6’dan 64’e çıkardı.

Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı.

Steam'de yaz indirimleri başladı.

Sel suyundan koronavirüs bulaşabilir.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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