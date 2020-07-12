Beyin Yiyen Amip Ortaya Çıktı, Apple Şarj Cihazlarını Kaldırıyor! - Teknoloji Haberleri #104

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

İngiltere, Huawei'nin 5G altyapısını iptal etmeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy Note 20 tanıtım tarihi kesinleşti.

Florida Sağlık Dairesi, yaptığı açıklama ile beyin yiyen amip vakası tespit edildiğini duyurdu.

Oppo Reno 4 çıkış tarihi belli oldu.

Video boyutunu düşüren H.266 VVC'nin çalışmaları sonlandı.

Samsung telefon temizleyici çıkardı.

Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı.

DSÖ, Çin'e ekip gönderdi.

iPhone 12 kutusu sızdırıldı.

Ülkemizde de soruşturma başlatılan TikTok açıklama yaptı.

MSI CEO'su 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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