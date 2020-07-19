Apple Para Dağıtmaya Başladı, Dijital Mecralar Komisyonu Geliyor! - Teknoloji Haberleri #105

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

En çok kazanan teknoloji CEO'ları belli oldu.

Covid-19 partisine katılan genç hayatını kaybetti.

Apple para dağıtıyor. iPhone kullanıcılarına ödeme yapılıyor.

Martı scooter'lara düzenleme geliyor.

Oppo yeni hızlı şarj teknolojilerini tanıttı.

Sony koronavirüsü fırsata çeviriyor.

TikTok'a çocuk verilerini topladığı iddiası ile para cezası kesildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu kuruluyor.

İnternet üzerinden böbrek ilanı verdi gözaltına alındı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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