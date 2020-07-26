WhatsApp Konuşmaları Tehlikede, Netflix Türkiye'den Gidiyor Mu? - Teknoloji Haberleri #106

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?

KFC yapay et üretimine başlıyor.

Netflix Türkiye'den çekilecek mi?

Elon Musk, dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

Martı, 25 milyon dolar yatırım aldı.

Amazon CEO'su bir günde 13 milyar dolar kazandı.

LCD ekranlardan parmak izi okunabilecek.

İddialara göre, Alman güvenlik güçleri WhatsApp konuşma hattına erişebiliyor.

iPhone 12 şarj kablosu ortaya çıktı.

Ülkemizde yapılan rastgele tarama sonuçları açıklandı.

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te kabul edildi.

Android 11 ismi sızdırıldı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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