Facebook Para Dağıtıyor, VPN Servisleri Kapatılıyor! - Teknoloji Haberleri #107

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

TikTok'taki soda açma akımı bir çocuğun gözünü kaybetmesine neden oldu.

Donald Trump, TikTok'u kapatacağını açıkladı.

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'ten geçti.

MHP, VPN servisleri kapatılsın dedi.

Xiaomi, içinden kulaklık çıkan telefon patenti aldı.

Sosyal mecralar komisyonu kuruldu.

Facebook izinsiz yüz tarama yüzünden 650 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

iPhone 12 çıkış tarihi ertelendi.

Huawei, Samsung'u geçti.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.