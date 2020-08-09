Milli Piyango Zengin Etti, TikTok Elden Gidiyor! - Teknoloji Haberleri #108

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Apple, yeniden en değerli şirket oldu.

Koronavirüs neden herkeste farklı etkiliyor?

TikTok, Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise kapatılacak.

Martı'lara plaka geliyor. Fiyatlar artacak.

Mate 40 Pro render görselleri sızdırıldı.

Milli Piyango mobil uygulaması çıktı ancak sorunlar yaşandı.

Telefonuna gelen SMS'e tıkladı sonrasında banka hesabındaki para gitti.

Samsung yeni ürünlerini tanıttı.

Instagram Reels kullanıma açıldı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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