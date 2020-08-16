İşte Koronavirüs Aşısı, Instagram'a Kimlik Şartı Geliyor! - Teknoloji Haberleri #109

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Microsoft, TikTok'u almak için 30 milyar doları gözden çıkardı.

Yerli yüzey dezenfektanı Bortam seri üretime başladı.

İddiaya göre, Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor.

Putin, koronavirüs aşısını bulduklarını açıkladı.

İlk koronavirüs aşısının adının Sputnik V olduğu duyuruldu.

Huawei tam ekran parmak izi sensörü aldı.

Açılan soruşturma ile birlikte İstanbul Bilişim'in toplam vurgunu ortaya çıktı.

Instagram kimlik doğrulaması isteyebilir.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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