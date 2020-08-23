Bulunan Doğalgazın Değeri Ne Kadar?, GTA Vice City Geri Dönüyor! - Teknoloji Haberleri #110

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

İkinci el telefon satışına yeni düzenleme geliyor.

GTA Vice City hakkında yeni bir sızıntı geldi.

İsveç'te kamu çalışanlarının TikTok kullanması yasaklandı.

Elon Musk "beni linç edin" açıklaması yaptı.

Acil durum numaraları birleşiyor.

Apple, 2 trilyon dolarlık şirket oldu.

Mate 40 Pro ön camı sızdırıldı.

Çiftlik Bank CEO'sunun yeri bulundu.

Vivo, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın değeri ne kadar?

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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