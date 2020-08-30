İnternet Hızı İki Katına Çıkıyor, Selfie Kamerası Kalkıyor! - Teknoloji Haberleri #111

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Vivo Türkiye pazarına giriş yaptı.

Apple, suyun üzerine mağaza açıyor.

Kirin 1000 IFA'da tanıtılabilir.

Enes Batur helikopter mi aldı? Sosyal medya yıkıldı.

Güney Kore'de bir kadın Starbucks'ta 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

TikTok CEO'su istifa etti.

TCL, görünmez kameralı telefon patenti aldı.

Xiaomi Mi 10T ve Mi10T Pro geliyor.

iPhone 12 kutusu boş olacak. Şarj aleti ve kulaklık çıkmayacak.

Upload hızları 2 katına çıkıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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