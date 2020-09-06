Telefonlar Tamamen Değişiyor, Adliyeler İnternete Taşınıyor! - Teknoloji Haberleri #112

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Otomobillere ÖTV zammı geldi.

Huawei Watch Fit tanıtıldı.

Duruşmalar elektronik ortamda düzenlenecek.

Samsung, 16GB RAM üretmeye başladı.

Yeni çiftlik bank vakası yaşandı.

Formula 1 İstanbul bilet fiyatları açıklandı.

Ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon tanıtıldı.

Galaxy Fold Z 2 Türkiye fiyatı belli oldu.

2020'nin ilk yarısında en çok satan akıllı telefon modelleri duyuruldu.

Elon Musk, dünyanın en zengin 3. insanı oldu.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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